Usa, auto finisce contro albero: muore diciottenne napoletana, sedicenne grave

Venerdì 13 Aprile 2018, 20:37 - Ultimo aggiornamento: 13-04-2018 21:18

Una ragazza napoletana che viveva a San Diego è morta e due sono rimaste ferite in un incidente stradale, con la loro Bmw che è andata contro un albero mentre andavano al Coachella Valley Music Festival. La vittima è la 18enne Ginevra Gallone Latte. Manuela C.R, 16 anni, che sedeva avanti, è in ospedale in gravi condizioni a causa delle ferite riportate. Il guidatore, il 21enne Cesar Hernandez Ozuna, è stato portato all'ospedale con delle ferite al volto.L'incidente è avvenuto alle 4 del mattino. Secondo gli inquirenti, l'autista è uscito dalla carreggiata a causa dell'alta velocità e ha perso il controllo dell'auto. La collisione sarebbe stata così violenta che l'auto si è spezzata in due tronconi. La diciottenne che era seduta sul sedile posteriore sarebbe stata sbalzata fuori, morendo sul colpo. Gli inquirenti locali stanno investigando su un possibile ruolo di droga e alcol alla base dell'incidente.