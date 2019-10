Incidente a San Giorgio a Cremano, auto si ribalta in strada nella notte

Giovedì 24 Ottobre 2019, 06:30

Un incidente da «stuntman» in pieno centro, conclusosi fortunatamente nel migliore dei modi. È il bilancio del pirotecnico capitombolo che ha coinvolto ieri notte, attorno alla mezza, un'utilitaria di colore grigio ribaltatasi sulla carreggiata in via Aldo Moro, a San Giorgio a Cremano. Probabilmente un mix di alta velocità, imprudenza e inesperienza. Ingredienti di un cocktail che avrebbe potuto costare assai caro al conducente del veicolo.Il ragazzo, solo nell'abitacolo al momento del sinistro, avrebbe perso il controllo dell'auto addirittura sul rettilineo, senza il coinvolgimento di altre macchine. Forse - chissà - un'occhiata di troppo al cellulare, che l'avrebbe portato a sbandare e a urtare una Mercedes ferma in sosta sul ciglio della strada. L'andatura sostenuta ha poi fatto il resto, con il veicolo che si è rovesciato sull'asfalto sotto gli occhi increduli dei giovani della movida notturna presenti nei pressi di una vicinissima paninoteca. Immediate le chiamate ai soccorsi. Il peggio è stato comunque scongiurato in pochi minuti: l'automobilista, visitato dai sanitari del 118 e trasportato in ospedale in via precauzionale, avrebbe riportato soltanto alcune leggere abrasioni a un braccio.Interdetta la strada al traffico, i carabinieri della stazione di San Giorgio hanno poi provveduto a effettuare i primi rilievi in zona al fine di accertare eventuali negligenze nella condotta del ragazzo. La sua posizione sarebbe ancora al vaglio dei militari competenti sul caso: solo per una fortunata coincidenza, infatti, nessun pedone è rimasto coinvolto nello spettacolare incidente. Circolazione tornata alla normalità nel giro di un qualche ora.