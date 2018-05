Incidente in scooter, muore dopo 9 giorni di agonia: salma sequestrata

Domenica 6 Maggio 2018, 11:26 - Ultimo aggiornamento: 06-05-2018 11:26

Giugliano. Incidente in scooter, 55enne muore dopo nove giorni di agonia: sequestrata la salma e aperta l’indagine. Non ce l’ha fatta Pasquale Poziello, il 55enne di Giugliano che venerdì 27 aprile era stato vittima di un’incidente stradale. Il suo cuore ha smesso di battere sabato notte. Il pubblico ministero di turno del tribunale di Napoli Nord ha disposto il sequestro della salma per l’autopsia e l’acquisizione della cartella clinica. Ad indagare ci sono gli agenti della polizia municipale di Giugliano, diretti dal vicecomandante Carmine Petraio, che hanno sequestrato lo scooter su cui viaggiava l’uomo e acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza delle abitazioni private. Gli agenti vogliono fare chiarezza sulla dinamica dell’incidente. Il dramma è successo intorno alle 17 di venerdì 27 aprile in via Manzoni quando l’uomo, in sella al suo scooter, è andato a sbattere contro un palo. L’uomo indossava il casco ed era stato trasportato d’urgenza all’ospedale San Giuliano di Giugliano dove i medici gli avevano riscontrato diverse ferite: milza spappolata, un polmone perforato e diverse fratture alle costole. Le sue condizioni sono apparse sin da subito gravissime. È rimasto in rianimazione fino a sabato notte quando il suo cuore ha smesso di battere. Gli agenti della municipale vogliono capire se l’incidente possa essere stato causato da un pirata della strada.