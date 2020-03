LEGGI ANCHE

. È accaduto in via Enrico Cosenz, nel quartiere conosciuto come "Case Nuove" a ridosso dell'ospedale Loreto Mare dove, ieri pomeriggio, due napoletani sono stati coinvolti in un incidente a bordo dei rispettivi motorini.Sul posto è intervenuta la sezione Infortunistica della Polizia Municipale comandata da Antonio Muriano che ha avviato anche gli accertamenti sull'effettiva necessità dei centauri di utilizzare lo scooter e uscire di casa, come previsto dalle disposizioni che regolano gli spostamenti dei cittadini invitati a restare a casa salvo casi di bisogno.I poliziotti municipali oltre ai rilevi in merito alla dinamica dello scontro, in via di accertamenti, hanno proceduto al controllo degli scontrini e del materiale che risultava acquistato dai due centauri per verificare, a seconda degli orari segnati sulle bollette elettroniche, l'effettiva necessità degli acquisti e la compatibilità con l'orario in cui è avvenuto l'incidente., è stato rilevato a Napoli «un calo di oltre il 95% di incidenti legati alla viabilità urbana che dimostra un buon livello di rispetto delle norme adottate in questo periodo di emergenza Coronavirus» ha dichiarato Muriano.