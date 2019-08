Lia morta a 20 anni: nel sangue del fidanzato tracce di alcol, cocaina e hashish

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 21 Agosto 2019, 08:30

In Italia aveva trovato tutto: il lavoro in una delle gelaterie più frequentate di Sorrento, l'affetto degli amici e del nonno, l'amore di un giovane animato dalla sua stessa gioia di vivere. Eppure proprio questo legame, nato e cresciuto in così poco tempo, le è risultato fatale. Una notte in discoteca insieme a tanti altri giovani, poi il fidanzato che si mette alla guida dopo aver assunto alcol e droga, infine il tragico schianto: così la vita di Lia Lou Di Massa, ventenne inglese ma dalle chiare origini sorrentine, si è infranta contro il muro di via Partenope, che delimita la strada tra Sorrento e Massa Lubrense. Illeso Angelo Guarracino, sfuggito alla morte ma non alla giustizia: il 21enne compagno di Lia si trova ora agli arresti domiciliari con l'ipotesi di omicidio stradale.