Travolse e uccise due carabinieri nel Napoletano: 26enne condannato a 4 anni

Aveva chiesto invano il patteggiamento di pena, Carmine Sannino, il 26enne di Sant’Antimo che la sera del 20 luglio del 2018, lungo la variante 7bis Nola-Villa Literno travolse e uccise l’appuntato scelto Vincenzo Ottaviano e il vicebrigadiere Attilio Picoco (in servizio rispettivamente presso la compagnia carabinieri di Castello di Cisterna e di Nola) e il vigilante Benigno De Gennaro. Per il pm, che aveva respinto il rito del patteggiamento, erano infatti troppo evidenti e schiaccianti gli elementi raccolti dalla polizia giudiziaria a carico dell’imputato e tali da «ritenerlo colpevole al di là di ogni ragionevole dubbio». Sannino ha fatto allora ricorso al rito del dibattimento immediato, beneficiando della riduzione di un terzo della pena, oltre alle attenuanti generiche, ed è stato condannato dal Gup Aurigemma del Tribunale di Nola a quattro anni di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e al risarcimento dei danni subiti a favore dei familiari, per omicidio stradale colposo.

LEGGI ANCHE Schianto tra auto e cisterna Gpl, ragazza finisce al pronto soccorso

L’INCIDENTE

Si chiude così la tragica vicenda dei due militari e del vigilante travolti e uccisi la sera del 20 luglio dello scorso anno sulla Nola-Villa Literno. I due carabinieri intervennero per i rilievi di un incidente stradale avvenuto tra una Opel Zafira e una Hyundai Atos poco primo della rampa di immissione sull’asse mediano nel territorio del comune di Acerra. A supporto c’era anche un’altra pattuglia dei carabinieri della compagnia di Nola. Ad operazioni quasi terminate sopraggiunse, ad alta velocità, la Golf guidata dal 26enne che travolse i due carabinieri e la Hyundai del vigilante De Gennaro. Quest’ultimo morì sul colpo. L’appuntato Ottaviano vennne trasportato al Cardarelli di Napoli dove perse la vita poco dopo. Per il vicebrigadiere Picoco, invece, ci fu una disperata corsa al San Giovanni Bosco di Napoli dove fu ricoverato in gravissime condizioni. Altri due militari riuscirono a salvarsi lanciandosi tra alcune sterpaglie e riportando lievi lesioni. Picoco vennne sottoposto a un duplice disperato intervento chirurgico al rene, alle gambe e al bacino. Dopo sette giorni di coma farmacologico, subentrarono complicazioni e un arresto cardiaco non gli diete scampo.

LA CHAT

Le indagini furono affidate agli agenti della Polizia Stradale della sezione di Napoli, distaccamento di Nola, che sequestrarono immediatamente lo smartphone di Sannino, rilevando che al momento dell’impatto a 150 chilometri orari alle 23 circa delle sera, lo stesso era «online» e chattava sulla piattaforma whatsap. Una fatale distrazione nel buio della notte che costò la vita a tre persone. Gli elementi e le testimonianze raccolte dalla Polizia Stradale indussero il pubblico ministero a rigettare il rito del patteggiamento. Ma al dibattimento immediato Sannino ha beneficiato della riduzione di un terzo sulla pena prevista da 2 a 7 anni di reclusione. Ora in sede civile si dibatterà del risarcimento danni ai familiari.

Ultimo aggiornamento: 27 Novembre, 08:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA