LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Quattro auto coinvolte ed un ferito è il bilancio di un incidente che questo pomeriggio ha bloccato la circolazione in ingresso e uscita dalla Penisola Sorrentina. Sulla statale che conduce ai caselli di Castellammare, verso l'autostrada Napoli - Salerno, due furgoni e due auto hanno creato un maxi tamponamento in direzione Napoli.. Poco dopo le 17, l'arrivo dei mezzi di soccorso che hanno poi liberato le carreggiate impegnate dalle auto incidentate, ha in parte sbloccato il traffico che intanto si era creato in entrambe le direzioni.La superstrada che da Castellammare arriva ai caselli, si collega con la Statale Sorrentina 145, unica via di accesso venendo da Napoli, per i comuni da Vico Equense fino a Massa Lubrense.