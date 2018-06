L'imbuto della Statale Sorrentina: turiste travolte sulle strisce

Giovedì 7 Giugno 2018, 16:41 - Ultimo aggiornamento: 07-06-2018 16:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Turisti falciati, scontri frontali tra motorini, tamponamenti. All’aumento del traffico sulla Statale Sorrentina (la numero 145) corrisponde in maniera diretta in vertiginoso aumento di incidenti le cui dinamiche sono strettamente legate proprio all’aumento del traffico. Le due turiste investite dal motorino poco prima dell’ingresso a Meta di Sorrento fanno emergere in maniera drammatica la necessità di intervenire per cercare di arginare una situazione diventata drammatica. Gli incidenti si susseguono ormai di ora in ora e spesso, troppo spesso, con conseguenze tragiche per le persone.I controlli ci sono ma i fatti dimostrano che da soli non bastano. Proprio nell’area interessata dall’investimento documentato dal video, non c’è giorno che non stazionano auto di polizia, carabinieri o guardia di finanza. Il fatto è che il susseguirsi di curve è tale che basta oltrepassare i controlli per essere completamente invisibile alle forze dell’ordine. E allora è proprio questa invisibilità che bisogna combattere. Occorre un sistema di video sorveglianza capace di monitorare tutto il tracciato della Sorrentina e di punire chi viola il codice della strada. Nella galleria che collega il ponte di Seiano con la panoramica di Castellammare, grazie al sistema Vergilius dei risultati apprezzabili si sono ottenuti. Ora è arrivato il momento di andare oltre. Lo invocano gli abitanti della penisola sorrentina e lo innovano con forza anche gli operatori turistici. Scattare una foto in una delle piazzole panoramiche della statale non può diventare un pericolo mortale anche quando si attraversa sulle strisce pedonali.