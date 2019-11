Tir finisce nell'altra corsia, paura sulla Nola-Villa Literno

L'autoarticolato percorreva la corsia nord della strada Statale variante 7bis Nola-Villa Literno direzione Caivano, all'altezza del km 30 nel territorio del Comune di Acerra, quando, per cause in corso di accertamento da parte dei poliziotti della Stradale della sezione di Napoli,Distaccamento di Nola,l'autista ha perso il controllo del mezzo che ha divelto il guardrail e invaso la corsia opposta.



Con molta probabilità l'autista ha perso il controllo del mezzo a causa del manto stradale reso viscido dalla pioggia o per improvviso guasto, proprio all'altezza del depuratore, e solo per una fortuita coincidenza non ha investito nessuna auto in transito sulle due corsie della strada a scorrimento veloce. Il pesante mezzo ha divelto oltre 5 metri del guardrail divisorio. L'incidente ha causato code in entrambi i sensi di marcia. Sul posto la Stradale e l'Anas per la rimozione del mezzo e il ripristino della circolazione. © RIPRODUZIONE RISERVATA