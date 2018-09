Ponticelli, scontro tra due auto: una si ribalta al centro della carreggiata

Martedì 25 Settembre 2018, 15:28 - Ultimo aggiornamento: 25-09-2018 16:03

Un incidente stradale si è verificato a Ponticelli, nei pressi del Rione Incis, intorno alle ore 12. Due automobili si sono scontrate. Una di queste, che viaggiava sulla strada principale, si è ribaltata.Lo scontro è avvenuto in via Luigi Napolitano, proprio a ridosso del palazzetto dello sport Palavesuvio e della chiesa. Stando al racconto delle persone presenti sul posto, la Fiat Panda proveniva proprio dal Rione Incis. L'altra vettura coinvolta, invece, da via Dorando Pietri.Sul posto è intervenuta un'auto della Polizia Municipale allertata da un cittadino che ha notato le auto incidentate e danneggiate al centro della carreggiata con delle persone a bordo. Anche una ambulanza è accorsa per prestare soccorso alle due donne a bordo della Panda: pare siano due dipendenti del vicino presidio sanitario in via Fratelli Grimm.I residenti, accorsi per la curiosità e per prestare soccorso, raccontano di diversi incidenti avvenuti su questa e sulle strade limitrofe a causa della sostenuta velocità dei veicoli. Anche la visibilità risulta evidentemente ridotta a causa delle curve e dell'erba alta non curata. In merito alla sicurezza di queste strade anche il comitato civico 'Porchiano bene comune' di Ponticelli ha più volte sottolineato la necessità di una segnaletica più efficace.