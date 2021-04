Tragico incidente stradale nel Napoletano, morto 16enne: due giovani in gravi condizioni

Incidente mortale a Qualiano, senza scampo un 16enne. È quello che è successo ieri era prima di mezzanotte in via Consolare Campana a Qualiano dove un 16 è deceduto e altri due ragazzi sono ricoverati in ospedale.

Alla base del dramma forse l'alta velocità e un sorpasso azzardato. Dai rilievi effettuati dalle forze dell'ordine pare che l'Audi dove vi erano i tre ragazzi abbia sorpassato una Fiat Panda per poi perdere il controllo della vettura. A perdere la vita poco dopo in ospedale è stato G. N. di appena 16 anni al Cardarelli di Napoli. Gli altri due giovani di 18 e 19 anni sono ricoverati al San Giuliano di Giugliano e alla Schiana di Pozzuoli.