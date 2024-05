«Vi prego. No». Parole gridate con le lacrime agli occhi, ripetute più volte piegata in due dal dolore fino a svenire sull'asfalto del cantiere della metropolitana, a Capodichino. Parole di una delle figlie di Antonio Russo che, ieri pomeriggio, dopo essersi precipitata in viale Fulco Ruffo di Calabria, ha urlato la sua disperazione, insieme ad altri familiari sopraggiunti al cantiere. Lei, insieme ai tre fratelli, figli del 63enne di Giugliano, era il centro intorno a cui ruotava la vita dell’operaio deceduto a un passo dalla pensione.

La famiglia

Antonio aveva cominciato a fare progetti e immaginare come sarebbe stata la sua vita da settembre quando, dopo anni di sacrifici e duro lavoro, sarebbe andato in pensione. La serenità che trasmetteva sia sul posto di lavoro che tra le pareti domestiche - come raccontano gli amici - l’aveva conquistata rimboccandosi le maniche, dopo la morte per malattia della moglie, una donna molto conosciuta e stimata che gestiva un negozio piccolo ma molto pregiato di baccalà, poco distante dalla loro abitazione.

Dopo il lutto, avvenuto qualche anno fa, Antonio aveva trascorso anni difficili dedicandosi, come sempre, alla famiglia con la quale abitava nel rione Sant’Anna a Giugliano. L’operaio, però, non aveva mai perso la sua «natura gioiosa e allegra» come lo hanno descritto i colleghi che parlano del suo «sorriso contagioso». Una delle figlie di Antonio, Giusy, ha ricoperto la carica di consigliere comunale a Qualiano ma le gioie familiari sono state turbate dalla morte del marito di una delle figlie e, ieri, un’ennesima tragedia si è abbattuta sulla loro famiglia.

Il lavoro

«Era un carpentiere altamente specializzato e un operaio modello». Questa descrizione di Antonio Russo mette d'accordo tutti i suoi colleghi e nessuna voce è discorde nel ritenerlo «un grande professionista molto preparato e con una significativa esperienza di cantieri» come ha sottolineato Andrea Lanzetta, segretario generale del sindacato Feneal Uil che ieri si è recato nel cantiere dopo l’incidente. «Antonio aveva cominciato a lavorare più di 35 anni fa accumulando esperienza con imprese serie e strutturate come pure lo era quella in cui lavorava da circa un anno, nel cantiere della metropolitana dove ha perso la vita» continua Lanzetta che non ha dubbi sul «rispetto delle norme di sicurezza nel cantiere e da parte dei tre operai coinvolti nell’incidente, Antonio era un professionista attento anche sotto il profilo della sicurezza».

La pensione

«L’ultima volta che ci siamo sentiti al telefono, meno di un mese fa, mi aveva detto che, appena raggiunto il traguardo della pensione, saremmo dovuti andare a festeggiare con una cena fuori» ha raccontato Vincenzo Puggillo, responsabile del sindacato Filca Cisl a cui Antonio era iscritto da molti anni. «Me l’ha detto con il sorriso che lo accompagnava sempre, anche durante una giornata di duro lavoro in cantiere, aveva una parola buona per tutti, era generoso e solare» continua Puggillo che ieri pomeriggio si è recato al cantiere per manifestare anche vicinanza e affetto nei confronti dei familiari del 63enne.

«Ci eravamo conosciuti all’inizio del nostro percorso lavorativo, entrambi facevamo gli operai nel complesso storico dell’Educandato femminile a Napoli, nella zona dei Miracoli - racconta Puggillo - lui era brillante, buono e amico di tutti ma, soprattutto, era rimasto così nonostante la morte della moglie e le grandi difficoltà attraversate, compreso un periodo di cassa integrazione». Dopo il grave lutto subito, Antonio «si era comprato una moto e aveva cercato di ricominciare a vivere dedicandosi al lavoro e ai sui figli». Prima del fatale incidente di ieri.

(Ha collaborato Cristina Liguori)