È il momento del dolore e del lutto, difficile pensare alla prosecuzione dell’opera quando un lavoratore ha appena perso la vita nel cantiere, eppure la mastodontica macchina che porta avanti la costruzione della metropolitana, è costretta anche a fare i conti con il domani, con i cronoprogrammi da rispettare, con la scansione delle prossime lavorazioni che vanno ripensate. Si tratta di un’operazione che, in queste ore, appare illogica e arida, eppure va fatta.

La galleria attualmente in fase di conclusione, quella scavata dalla talpa che veniva smontata proprio dal povero Antonio Russo che ieri ha perso la vita, avrebbe dovuto essere consegnata, completa, entro il mese di febbraio del 2025. Non c’erano segnali di rallentamento e la tempistica, fino alla tragedia di ieri, era completamente rispettata.

Adesso, invece, tutta la programmazione dei lavori subirà inevitabilmente uno slittamento in avanti con tempi che, allo stato attuale, non sono nemmeno prevedibili perché sono collegati alle necessità delle indagini che hanno, ovviamente, la precedenza su tutto.

L’incognita principale è legata soprattutto alla ricostruzione dei fatti. La dolorosa storia degli incidenti all’interno dei cantieri spiega che quando ogni dettaglio è chiaro fin dal primo momento, il tempo delle indagini è compresso. Si tratta di quegli episodi che hanno una dinamica facilmente determinabile e non collegata a nessun possibile malfunzionamento di macchinari: in questi casi il tempo del sequestro del cantiere è estremamente breve.

Diversa la questione della tragedia di ieri. Si tratta di un incidente avvenuto nella profondità di una galleria e causato, secondo le prime testimonianze, dal probabile malfunzionamento di un macchinario.

Allo stato attuale il cantiere è già stato posto sotto sequestro, ma quali possono essere i tempi ipotizzabili per le indagini? Gli esperti del settore ipotizzano una sequenza di eventi sulla base dei quali stimano la lunghezza del periodo di stop dei lavori. Spiegano che, come accaduto in altri drammatici casi analoghi, dopo i primi rilievi effettuati dalla scientifica, la Procura chiede una perizia sui macchinari e sull’intera scena della tragedia, che va effettuata da periti specializzati. Abitualmente questo tipo di perizia richiede tempi piuttosto lunghi perché vanno analizzate, nello specifico, tutte le cause del malfunzionamento (in questo caso, per adesso, si pensa a un problema al sistema frenante del carrello che trasportava gli operai) ma anche sull’intera struttura che ha provocato l’incidente letale.

Si ipotizza, insomma, uno stop per le indagini superiore ai quattro mesi al quale, però potrebbe non seguire un immediato dissequestro del cantiere sul quale potrebbero essere necessarie ulteriori indagini.

Se lo scenario fosse quello peggiore ipotizzato dagli esperti, occorrerebbero molti mesi prima di poter riprendere gli interventi e il traguardo del 2025 potrebbe anche slittare all’anno successivo.

L’esempio più vicino a questa possibilità è l’incidente che, a gennaio del 2022, si verificò all’interno della galleria sotto al cimitero di Poggioreale. In quel caso, per fortuna, non si registrarono vittime né feriti, eppure la Procura, prima di dissequestrare il cantiere e consentire la prosecuzione dei lavori, ebbe bisogno di quasi un anno di indagini.

Nelle prospettive del cantiere di Capodichino viene anche tenuta in considerazione un’altra possibilità: se venisse immediatamente identificato il carrello come unica struttura da sottoporre a verifiche, dopo i primi rilievi in loco, il macchinario potrebbe anche essere trasportato altrove per le complete verifiche e il cantiere potrebbe essere riaperto in tempi stretti.