L’ultima morte sul lavoro, nell’atroce elenco di sangue dei cantieri, arriva nella metropolitana. Un incidente nel sottosuolo, all’imbocco della galleria di Poggioreale che dovrà chiudere l’anello della linea 1. Un destino incredibile per la vittima: avrebbe raggiunto l’agognata pensione tra soli quattro mesi. Sono circa le 14 quando l’operaio Antonio Russo, 63 anni, originario di Giugliano, dal cantiere della Sinergo in viale Fulco Ruffo di Calabria - la strada che conduce all’aeroporto di Capodichino - si cala sottoterra e sale sul locomotore che trasporta un carrello, che dovrà raggiungere la “talpa” che sta scavando il tunnel della metro a Poggioreale.

Insieme a lui i compagni di lavoro Salvatore Agliottone, 59 anni e Michele Pannone, 54 anni. Un’operazione ordinaria, peraltro con una squadra che ha elementi di grande esperienza e specializzazione, con anni e anni di lavoro alle spalle. Nessuna avvisaglia in precedenza. Ma il trenino non arriverà a destinazione: i freni non funzionano, il vagone deraglia e si schianta contro la parete del tunnel prima e poi contro la “talpa”. L’impatto è terribile e ad alta velocità. Agliottone e Pannone riescono a lanciarsi dal vagoncino e a salvarsi, anche se resteranno feriti, Russo non ce la fa e muore dilaniato nell’incidente.

I feriti

Alcune ore dopo lo schianto i vigili del fuoco, scesi in galleria con le bombole per via del monossido di carbonio, non avevano ancora recuperato il corpo dell’operaio. Pannone viene trasportato al Cardarelli in codice rosso, con uno schiacciamento del torace; Agliottone all’ospedale del Mare, con sospette fratture a una gamba e a una vertebra. In galleria c’era anche una quarta persona, rimasto illeso ma sotto choc, che sarebbe riuscito a dare immediatamente l’allarme ai colleghi in superficie.

Le ipotesi

Entrando all’interno del cantiere, dopo un brevissimo tratto in discesa, a sinistra - nell’area circondata da alcuni container - c’è una scala. Da qui inizia il percorso che porta al sottosuolo. Ed è qui che si radunano, immediatamente dopo l’incidente, i colleghi sconvolti. Facce attonite, poca voglia di parlare. Bocche cucite anche dai referenti dell’azienda presenti sul posto. Nella palazzina che ospita gli uffici, sistemata proprio di fronte, i poliziotti del commissariato di Poggioreale, arrivati subito sul posto insieme ai mezzi dei vigili del fuoco e alle ambulanze, ascoltano i circa dieci lavoratori che in quel momento si trovavano nel cantiere. Sul posto c’è il pm di turno in Procura Giuliana Giuliano, sotto il coordinamento del procuratore aggiunto Simona Di Monte, a capo del pool che si occupa di infortuni e sicurezza sul lavoro.

Aperta un’inchiesta per omicidio colposo e lesioni colpose. Sulla dinamica, come è ovvio, per adesso non ci sono certezze. Ma da subito un’ipotesi prende corpo, quella di un guasto ai freni del mezzo meccanico, e resta la più accreditata. Sotto i riflettori, dunque, un problema di manutenzione piuttosto che un errore umano. Lo conferma il sindaco Gaetano Manfredi, che esprime «dolore e vicinanza alle vittime dell’incidente» e aggiunge che «per il guasto ai freni si sarebbe perso il controllo di un locomotore che stava trasportando un carrello». Proprio l’avaria all’impianto, nella lunga curva della galleria, avrebbe fatto perdere il controllo del mezzo.

Cantiere maledetto

Sul tunnel, un “anello” che collega Capodichino e Poggioreale, oggi c’è una luce sinistra dopo l’ultimo incidente. Perché nello stesso cantiere, a gennaio di due anni fa, c’era stato un altro incidente, senza vittime ma con un effetto terribile. Il cedimento di una galleria, proprio sotto il cimitero di Poggioreale, fece inondare il tunnel di acqua: la terribile conseguenza fu il crollo di una palazzina di un’arciconfraternita del cimitero, con i loculi crollati tra le macerie.

Al cantiere Sinergo - consorzio Integra - oltre alle forze dell’ordine e ai mezzi di soccorso arrivano anche la scientifica e gli uomini dell’ispettorato nazionale del lavoro e dei carabinieri tutela del lavoro, a raccogliere elementi su dotazioni di lavoro e materiali. Ai cancelli, sbarrati ai giornalisti, arriva una processione di colleghi di Antonio, in abiti da lavoro e con gli occhi lucidi. Arrivano anche i familiari: qualcuno di loro ha appreso la notizia dai media, un altro momento straziante in una giornata di dolore. All’arrivo la figlia Giuseppina, consigliere comunale a Qualiano, si accascia per un malore.

I colleghi

Tanti, come detto, i colleghi che arrivano ai cancelli della Sinergo. Carmine Architravo oggi è impegnato nei lavori del raddoppio Eav a Castellammare: «Ma ho lavorato tanti anni con Tonino - sospira commosso - con la Pizzarotti. Era bravo, un gran lavoratore». Lo dice anche Vincenzo Puggillo, responsabile della Filca Cisl Napoli: «Antonio era un lavoratore modello. Un operaio di grande esperienza, abbiamo lavorato per anni insieme, dal ‘99 al 2005, ai cantieri degli educandati. Da qualche anno era diventato vedovo.

Tra poco doveva andare in pensione. La dinamica? Sicuramente qualcosa non ha funzionato». Andrea Lanzetta, responsabile Feneal Uil Napoli e Campania, racconta: «Antonio era iscritto al nostro sindacato. L’ho iscritto io personalmente quarant’anni fa a Giugliano. Era un carpentiere specializzato, tra gli altri lavori lui ha messo l’ultimo pezzo sull’asse mediano. Ha sempre operato con responsabilità. Ora occorre maggiore prevenzione. Oggi piangiamo e siamo costernati ma domani sarà tutto dimenticato». «Il gravissimo incidente nel cantiere della Linea 1 della metropolitana di Napoli è il secondo che si registra nello stesso cantiere in pochi mesi. Tutto ciò è inaccettabile» dice Nicola Ricci, responsabile Cgil Napoli e Campania. «Le autorità devono fare piena luce sulle cause. Basta parlare di fatalità» scrive sui social il leader Cisl Luigi Sbarra.

La politica

Cordoglio dal sottosegretario di Stato al Mit, il ministero infrastrutture e trasporti, Tullio Ferrante: «Occorre continuare a investire nella sicurezza sul lavoro, nei controlli e nella prevenzione». Anche dal ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Calderone, «un pensiero all'operaio morto a Napoli nel cantiere della metropolitana». «Si consuma lentamente questo massacro, questa tragedia sui cantieri e sui luoghi di lavoro» dice il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte.