Un ventenne di Marano di Napoli è morto in un incidente stradale nella tarda serata di venerdì sul lungomare di Napoli, in via Partenope.

L'incidente - riferisce Terranostranews - ha visto coinvolti un'auto e uno scooter, a bordo del quale viaggiava il ragazzo deceduto con un amico ferito e ricoverato in ospedale.