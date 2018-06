Martedì 5 Giugno 2018, 10:59 - Ultimo aggiornamento: 05-06-2018 10:59

Qualiano. Rocambolesco incidente sull'Asse Mediano, all'altezza dell'uscita del comune di Qualiano. Sul posto sono giunte alcune auto della polizia e i mezzi di soccorso. Ci sarebbero alcun feriti. Coinvolti nel pauroso incidente una Renault Clio, completamente distrutta secondo alcuni testimoni oculari, e un Tir. Traffico in tilt in tutta la zona. Non è ancora chiara la dinamica dell'incidente né l'entità delle ferite riportate dai viaggiatori a bordo delle autovetture e degli altri mezzi coinvolti. Gli agenti della polizia stanno effettuando i primi rilievi.