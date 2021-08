Napoli, incidente sull'asse mediano: furgone sbanda e finisce nella scarpata

Un grave incidente poco fa sull'asse mediano, poco prima dello svincolo Aversa-Melito. Un furgone, secondo le prime ricostruzioni, è fuoriuscito dalla corsia su cui viaggiava ed è finito in una scarpata. Sul posto, allertate da altri automobilisti, sono giunte diverse pattuglie dei carabinieri, vigili del fuoco e operatori sanitari. Sono in corso le operazioni per verificare le condizioni di chi era all'interno del veicolo. Il traffico veicolare in zona ha subito pesanti ripercussioni. La dinamica del sinistro è al vaglio delle forze dell'ordine.