Incidente sull'Asse mediano, in direzione Caserta, con almeno due autovetture coinvolte. Uno dei due mezzi si è ribaltato sull'asfalto. L'incidente si è verificato pochi minuti fa. Sul posto stanno accorrendo i mezzi di soccorso e gli agenti della polizia stradale. Al momento non è ancora chiara la dinamica dello spettacolare sinistro, né tanto meno se vi siano feriti gravi. Il traffico veicolare, in tutta la zona, a cavallo tra le province di Napoli e Caserta, sta risentendo di quanto accaduto. Gli automobilisti segnalano rallentamenti su tutto il percorso.