Una famiglia di quattro persone, i genitori e due bambine di due e quattro anni, è rimasta ferita in un incidente avvenuto verso le 17.30 sull'autostrada A13, all'altezza dell'Interporto di Bologna in direzione Sud. Dalla prima ricostruzione, un autoarticolato sarebbe finito addosso alla loro auto, innescando un tamponamento a catena che ha coinvolto anche un'altra vettura e un furgone. La macchina della famiglia si è ribaltata nel fosso al lato della carreggiata e sono dovuti intervenire i Vigili del Fuoco di Bologna per liberare gli occupanti, incastrati nell'abitacolo. Si tratta di famiglia originaria del Napoletano: i genitori e le due figlie, regolarmene assicurate ai seggiolini sui sedili posteriori.



Ad avere la peggio a quanto risulta è stato il padre, ma anche una delle bambine è in gravi condizioni, mentre la madre e la sorellina hanno riportato ferite di media gravità. Sono stati tutti portati all'ospedale Maggiore dal 118, sul posto con due elicotteri e due ambulanze. In seguito all'incidente si è creata una coda che ha sfiorato i 10 km in direzione di Bologna, con rallentamenti anche nella direzione opposta, verso Ferrara, per i curiosi. Sul posto anche le pattuglie della Polizia Stradale e il personale di Autostrade per l'Italia.

Venerdì 30 Agosto 2019, 20:09

