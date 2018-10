Domenica 7 Ottobre 2018, 11:09

Grave incidente fortunatamente senza conseguenze, a causa della forte pioggia che ha battuto questa notte e nelle prime ore della mattinata la provincia di Napoli, sulla strada provinciale 162 direzionale. All'altezza dello svincolo di Castello di Cisterna, direzione Nola, un furgone Fiat si è ribaltato forse a causa dell'acqua appantanatasi sulla carreggiata. A causa della scarsa visibilità per la pioggia il furgone è stato centrato in pieno da una Polo facendolo girare su se stesso.Tutti illesi gli occupanti. Sul posto una pattuglia della Polizia Stradale di Nola e i tecnici della Città Metropolitana. Intanto la Protezione civile della Campania, considerata l'evoluzione del quadro meteo, le condizioni di instabilità e la perturbazione ancora in atto sul territorio regionale, ha prorogato fino alle 21 dj questa sera l'allerta meteo. Difficile la circolazione su diverse strade della provincia acausa anche dei rigurgiti dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche con tracimazioni e coinvolgimento delle aree urbane.