Sulla A30 Napoli-Salerno è stato chiuso per un'ora il tratto tra Nola e il bivio con l'A1 in direzione nord, a causa di un incidente tra otto autovetture nel quale sono rimaste ferite quattro persone. Sul luogo dell'incidente, avvenuto al km 1, sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della polizia stradale e il personale della direzione di tronco di Cassino di Autostrade per l'Italia.

