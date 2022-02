Incidente sulla circumvallazione esterna di Napoli: scende dall'auto dopo il tamponamento e viene travolto e ucciso

Era sceso dall'auto dopo che la vettura sulla quale viaggiava era rimasta coinvolta in un tamponamento. Ma lungo la stessa corsia qualche minuto dopo è giunta un'altra macchina che lo ha travolto. Per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Quando i soccorritori sono giunti sul posto non hanno potuto fare altro che costatare il decesso.

Il grave incidente è avvenuto la scorsa notte lungo la circumvallazione esterna di Napoli, nel tratto che ponte Riccio porta a lago Patria.