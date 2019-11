Il traffico è bloccato da Pompei, con le auto che si sono riversate per le vie interne, rientrando da Torre Annunziata sud. Due le auto coinvolte e, a quanto pare, un uomo è rimasto ferito gravemente. Sul posto il personale del 118 per i soccorsi, così come gli agenti della polizia stradale di Angri per effettuare i rilievi e coordinare le deviazioni del traffico.

