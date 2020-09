Incidente stradale in galleria: due feriti e traffico in tilt. È avvenuto all'alba di oggi nel tunnel Santa Maria di Pozzano, lungo la statale Sorrentina, nel territorio di Castellammare di Stabia.

Tre veicoli sono rimasti coinvolti nell'incidente. Si tratta di un porter, guidato da un 19enne, un minibus per turisti ed una Smart guidata da un 45enne. Ad avere la peggio è stato il 19enne, ricoverato all'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia con diversi traumi. Il suo porter si è ribaltato nello scontro, è cosciente, ma non ricorda la dinamica dei fatti. Traumi anche per il 45enne, illesi gli altri protagonisti. Sull'incidente indaga la polstrada di Sorrento. Disagi a Vico Equense e a Castellammare, lungo la viabilità ordinaria, a causa della chiusura al traffico della galleria.