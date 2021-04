Incidente sulla statale 162, motociclista sbanda alla rotonda e muore: la moto ritrovata a 200 metri di distanza

Un altro tragico incidente sulla statale 162: M. C., 31enne di Volla, è deceduto sul colpo a seguito del violento impatto.

Il drammatico impatto è avvenuto ieri sera, poco prima delle 22, stante una prima ricostruzione il giovane era a bordo di una moto all’uscita della statale 162, in direzione Cercola-Pollena Trocchia. Non si conoscono ancora le cause dell’impatto - la dinamica dell’incidente è tuttora al vaglio degli inquirenti - ma sembrerebbe che il giovane stesse percorrendo la grande rotonda dell’uscita della statale quando, per cause ancora sconosciute, avrebbe perso il controllo del mezzo schiantandosi sull’asfalto, mentre la moto ha proseguito la sua folle corsa ancora per diverse decine di metri: sarà infatti ritrovata a 200 metri dalla vittima.

Sul posto sono intervenute diverse pattuglie dei carabinieri del radiomobile di Torre del Greco e della locale tenenza; richiesta anche un’ambulanza ma il personale del 118 non ha potuto fare altro che constatare il decesso del 31enne.

L’intervento delle forze dell’ordine è durato diverse ore protraendosi fino alle due del mattino. L’autorità giudiziaria ha disposto l’autopsia sul corpo della vittima, la salma è stata trasferita al Policlinico Federico II di Napoli in attesa dell’esame autoptico.