Incidente sulla statale sorrentina: un ferito grave, traffico in tilt a Castellammare

Un brutto incidente stradale si è verificato poco fa lungo la statale sorrentina, in direzione della penisola. L'impatto tra una moto ed un'auto è avvenuto poco dopo l'uscita della galleria Privati, nel territorio di Castellammare di Stabia. Per cause ancora da chiarire la motocicletta e la vettura si sono scontrate frontalmente. Subito soccorso, ad avere la peggio è stato il motociclista, rimasto gravemente ferito ed ora in ospedale per le prime cure. Dovrà subire un delicato intervento chirurgico e rischia l'amputazione di una gamba.

Sul posto la polizia municipale di Castellammare di Stabia e la polizia stradale di Sorrento per effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica. Traffico al momento paralizzato ij entrambe le direzioni.