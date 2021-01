Scontro frontale nella notte, perde la vita un uomo di 48 anni originario del casertano. Intorno alle 23.30 si è verificato un impatto frontale tra due autovetture, una Fiat Punto grigia guidata da un giovane di 38 anni e una Lancia Musa grigia con a bordo una intera famiglia. Proprio il conducente di quest’ultima vettura - Luciano Carozza, 48enne di San Marco Evangelista - ha perso la vita nell’impatto. Con lui a bordo c'erano la moglie e due figli, 17 e 14 anni, accompagnati al pronto soccorso di Frattamaggiore fortunatamente senza gravi ferite. La dinamica dell’incidente è oggetto di indagine dei carabinieri, sul posto sono intervenuti i militari della locale tenenza, i vigili del fuoco di Afragola e il sanitari del 118.

Il terribile incidente è accaduto a Pascarola, al confine con Marcianise sulla Statale 87, nei pressi di una curva dopo uno stazionamento di benzina. La Punto viaggiava in direzione Caivano, mentre la Lancia verso Caserta, la prima vettura ha invaso l’altra corsia, le indagini sono in corso, probabilmente l’auto viaggiava ad alta velocità. Il conducente della punto è stato trasportato al Cardarelli, non ha riportato ferite gravi. L'auto è stata sottoposta a sequestro per i rilievi.

