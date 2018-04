Giovedì 5 Aprile 2018, 12:04 - Ultimo aggiornamento: 05-04-2018 12:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un camion si è ribaltato sulla Tangenziale di Napoli all’imbocco del tunnel che precede l’uscita di Agnano, in direzione Fuorigrotta. L’incidente, avvenuto pochi minuti fa, non sembra abbia coinvolto altre vetture. Sul posto sono giunti gli uomini della polizia stradale, affiancati dal servizio di soccorso, che dovranno stabilire l’esatta dinamica dell’incidente. Dalle prime notizie non risultano esserci feriti gravi. Il traffico veicolare ha subito forti rallentamenti.