Incidenti di Ischia-Puteolana, scattano 7 denunce e Daspo

Sette tifosi sono stati denunciati dalla Polizia per gli incidenti avvenuti Domenica 31 Gennaio all' esterno dello Stadio «Mazzella» prima della partita Ischia-Puteolana per il girone B (Campania) del campionato di Eccellenza,. I sette, quattro residenti sull' isola d' Ischia, e tre a Pozzuoli, devono rispondere di lancio di materiale pericoloso in occasione di manifestazione sportiva.

Tre di essi anche di resistenza a pubblico ufficiale. Prima della gara le due tifoserie si erano affrontate con mazze e cinture, lanciandosi pietre e bottiglie Nei confronti dei sette è stata altresì avviata la procedura per l' emissione del DASPO.