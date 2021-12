Sicurezza sul lavoro, un tema delicato dove purtroppo l'Italia anche quest'anno chiude un "nero" bilancio; più di 400mila denunce di incidenti con più di mille mortali. Il Comune di San Vitaliano ha voluto nei giorni di Natale sensibilizzare i suoi cittadini a questo tema e su un'impalcatura è apparso "Un albero per la sicurezza".

APPROFONDIMENTI IL MALTEMPO Allerta Gialla per temporali fino a domani in Campania L'INIZIATIVA Pescivendolo ucciso a Boscoreale il Comitato anticamorra incontra il... DOPO L'AGGUATO Faida a Fuorigrotta, a Napoli libero il figlio del boss Troncone

La concretizzazione dell'opera, nata da un'idea del maestro Francesco Sbolzani, è avvenuta grazie alla Fondazione Anmil ''Sosteniamoli subito'', all'assessore alla Formazione Licia Ferrante e alla collaborazione della Immobiliare Lombardi. L'albero natalizio è stato realizzato con l'utilizzo di caschi antinfortunistici, di colore giallo, rosso e nero che simboleggiano rispettivamente la sicurezza sui luoghi di lavoro, gli infortuni e le morti. "L'obiettivo è di richiamare l'attenzione dei cittadini sulla necessità di non sottovalutare i rischi in ambito lavorativo e risvegliare l'impegno collettivo verso la prevenzione degli infortuni sul lavoro" in una nota diffusa sui social dal Comune di San Vitaliano: " stando ai dati INAIL, il tema sta registrando un aumento del fenomeno che non lascia spazio a dubbi e riguarda anche il nostro territorio. Il Comune è dunque in prima linea per promuovere questa campagna di sensibilizzazione speciale".