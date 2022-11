Incidenti stradali sul lungomare e a Napoli, domenica la manifestazione

Tra due giorni, domenica, è la giornata mondiale delle vittime della strada. A Napoli il 20 novembre alle 10 (con partenza dal Bar Napoli in via Caracciolo) è in programma una iniziativa di Europa Verde e la Radiazza proprio nel triangolo della morte, così chiamato perché sono state uccise tre persone negli ultimi mesi. Da via Caracciolo a Piedigrotta, passando per piazza Sannazaro: è il percorso scelto per ricordare tutte le vittime della strada: a partire da Elvira Zibra, l’ingegnere Giuseppe Iazzetta e Alessandra Navarra.

«Vi aspettiamo», è l'invito del consigliere regionale in Campania, Francesco Emilio Borrelli.