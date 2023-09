Il dati statistici non spiegano il dolore ma raccontano un fenomeno meglio di tante parole. Il database dell’Inail, chiarisce che dall’inizio del 2023, in Campania, sono morte 51 persone mentre lavoravano, 26 delle quali nel Napoletano. Il database è una sequenza di numeri, date del decesso, età dei defunti, categoria d’appartenenza dell’azienda presso la quale prestavano servizio. Non c’è nemmeno un nome, nemmeno una storia. In quel documento non si parla di Antonio Golino, 22 anni, schiacciato da un bancale in un’azienda di Caivano, primo morto sul lavoro della Campania dell’anno. Lì c’è scritto solo “data di morte 12 gennaio 2023”, “età 22”: non c’è il dolore dei genitori e degli amici che ancora oggi piangono e non sanno darsi pace.

APPROFONDIMENTI Incidente sul lavoro a Salerno, due marittimi investiti da un trailer nel porto: uno è morto, l'altro è grave Incidente sul lavoro a Napoli, operaio Asia morto investito dal camion Incidente sul lavoro ad Arzano, morto operaio precipitato dal tetto del capannone

Dalla lista asettica non traspare il nome di Marcello Selce che, a 62 anni, stava installando un ponteggio per rimuovere una copertura in amianto da un capannone di Salerno ed è scivolato cadendo nel vuoto; non ci sono dettagli sul povero Raffaele Vergara, stritolato a luglio da una macina industriale a Frattamaggiore: aveva vent’anni e come tutti i suoi coetanei stava progettando qualche giorno di vacanza al mare.

Quei numeri, anche se sono impermeabili al dolore, consentono però di riflettere. Di capire cosa accade e dove accade. 26 morti sul lavoro in provincia di Napoli, compresi Giuseppe Cristiano e Giuseppe Lisbino che sono stati aggiunti alla lista nelle ultime 24 ore. A Salerno 14 i decessi sul lavoro registrati dall’Inail, 8 nel Casertano, 3 nell’Avellinese. L’unica provincia campana che non viene inserita nella tragica lista è Benevento. Però è necessaria una puntualizzazione statistica. L’elenco dell’Inail non tiene conto di certe morti avvenute in luoghi dove il lavoro è al nero, praticamente invisibile, non conta i decessi accaduti nei campi dove si lavora avendo se stessi come padrone e quando muori non sei considerato una vittima caduta sul lavoro.

Eppure basta questa lista per provare a dare una lettura del fenomeno. Muoiono soprattutto uomini, anche se nel novero ufficiale, fra i 51 deceduti, compaiono anche tre donne (due morte nel Salernitano e una in provincia di Napoli). Sono uccisi da un lavoro senza sicurezza soprattutto cittadini italiani, anche se sono registrati fra i morti un cittadino Serbo, uno polacco e un rumeno. In realtà ci sarebbero da segnalare anche decessi di immigrati africani dei campi d’estate, ma anche quelle morti sono avvolte dalla nebbia dell’illegalità, del caporalato che nasconde anche le tragedie e le maschera da incidenti di altra natura.



La reazione di fronte al dolore per la morte di un lavoratore è sempre di grande emozione. Nei momenti del dolore si grida alla necessità di elevare le misure di sicurezza, di creare comitati e occasioni per diffondere la necessità del rispetto delle norme, di predisporre misure di legge adeguate ad arginare le tragedie. In genere, però, dopo la fiammata d’emozione il tema scivola nel limbo delle questioni irrisolte, per rispuntare con vigore alla successiva tragedia.

Dopo la sequenza atroce delle tre morti in 24 ore in Campania, però, la questione sembra aver assunto una tale importanza da non poter declinare presto verso la naturale dimenticanza.

I lavoratori sono già scesi in campo: quelli dei porti di Napoli, Castellammare e Salerno hanno già indetto uno sciopero che è partito ieri, per chiedere di elevare i livelli di sicurezza. Concetto, peraltro, condiviso dallo stesso presidente dell’autorità portuale, Annunziata, che ha diffuso un comunicato di cordoglio che si conclude proprio con questi contenuti.

Anche i dipendenti di Asìa hanno immediatamente dichiarato uno sciopero, di quattro ore per turno, che ha preso il via ieri notte. Si tratta di una maniera per chiedere di cambiare le norme sulla sicurezza e di renderle più serrate. È ancora vivo, in azienda, il ricordo della tragica fine del povero Gennaro Gramaglia che cadde dal predellino posteriore di un camion della raccolta e perse la vita nei pressi di piazza Garibaldi: «L’ennesima morte di un lavoratore ripropone con tragica evidenza la drammaticità dei temi legati alla sicurezza del lavoro nel comparto dell’igiene ambientale. Giuseppe Cristiano, uomo e lavoratore, dopo il lavoro non è tornato a casa perché non si è fatto abbastanza per prevenire l’ennesima tragedia», ha scritto Francesco Napolitano, segretario generale del sindacato Filas, Federazione Italiana Lavoratori Ambiente e Servizi, in una nota nella quale dichiarava l’astensione dal lavoro.



Dopo gli scioperi e le proteste, i lavoratori di Asìa si preparano a chiedere un confronto con l’amministrazione comunale, bypassando i vertici societari, per pretendere nuove e più incisive misure di sicurezza per i lavoratori. Sulla questione, all’interno dell’azienda di raccolta dei rifiuti, chiariscono di garantire il rispetto di ogni singola norma di sicurezza, anche se i lavoratori sgomitano chiedendo ascolto. Anche sulla tragica vicenda nella quale ha perso la vita Giuseppe Cristiano l’Asìa ha specificato che nel piazzale l’illuminazione è sempre forte e costante e che ogni mezzo utilizzato dai lavoratori ha le dotazioni di sicurezza richieste dalle norme.