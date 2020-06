Incidenti sulla Napoli-Salerno: morto 36enne napoletano, feriti quattro operai di Autostrade

Una notte di terrore quella di venerdì sera sull'A3 Napoli-Salerno dove in due incidenti distinti è morta una persona e altre cinque sono rimaste ferite. Il primo scontro è avvenuto verso le 22,30, poco prima dell'uscita di Torre Annunziata sud, in direzione Salerno, dove l'impatto tra due auto, entrambe con il solo autista a bordo, è stato fatale per il conducente di una delle vetture. I sanitari del 118, intervenuti sul posto, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso di Camillo Naclerio, un ragazzo di 36 anni di Agerola, appartenente a una famiglia molto conosciuta ed apprezzata nel paese dei Monti Lattari. L'altro uomo è stato trasportato in ospedale in gravi condizioni.

LEGGI ANCHE Zanardi, una buca possibile causa dell'incidente

Stando a una prima ricostruzione delle forze dell'ordine, carabinieri e polizia coadiuvati dai vigili del fuoco, uno degli automobilisti avrebbe perso il controllo della sua auto, per cause ancora da accertare, rovinando a grande velocità contro l'altra vettura che stava sopraggiungendo. Un impatto violento e rocambolesco, tanto che uno dei due veicoli ha perso il motore finito sulla carreggiata. A causa dell'incidente il traffico è stato fortemente rallentato, ma è stato proprio il primo scontro a determinarne anche un secondo. Per facilitare il deflusso delle vetture che man mano sopraggiungevano, non potendo passare agevolmente, è stata disposta la temporanea chiusura della parte di autostrada compresa tra Torre Annunziata nord e sud, sempre in direzione di Salerno. Dopo più di un'ora dall'incidente quattro operai di Autostrade Meridionali stavano predisponendo la segnaletica per far uscire le persone a Torre nord, posizionando i birilli catarifrangenti, ma un tir ha centrato in pieno il furgone dei lavoratori, distruggendolo completamente e ferendo in maniera grave i quattro. Due di loro sono stati trasportati immediatamente all'ospedale Cardarelli di Napoli, mentre gli altri sono stati portati al San Leonardo di Castellammare.

© RIPRODUZIONE RISERVATA