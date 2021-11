Incinte e positive al Covid, il Cardarelli cambia: «Una tenda per vaccinarle»

Le gestanti non vaccinate? Rischiano di più delle altre donne perchè la gravidanza, di per sé, comporta una parziale paralisi immunitaria che in natura ha lo scopo di tollerare parti genetiche estranee, appartenenti al padre del bambino che sta crescendo nel grembo della mamma. Pertanto gli esiti di un contagio da Covid in gravidanza possono essere più gravi e letali. Esiti drammatici verificatisi per tre giovani mamme su otto, ricoverate...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati