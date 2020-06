Incita il cane ad aggredire i carabinieri: arrestato uomo ubriaco in costiera sorrentina

Incita il cane ad aggredire prima i passanti, poi i carabinieri: arrestato. È accaduto in piazza Vittorio Veneto, a Meta. Il 38enne C.A. è accusato di violenza, resistenza, oltraggio a pubblico ufficiale. L'uomo, ubriaco, ha più volte spronato il suo cane corso ad attaccare i cittadini che sostavano in piazza, generando panico tra la folla. Immediata la chiamata alle forze dell'ordine per chiedere soccorso.

Sono intervenuti i carabinieri della stazione di Piano di Sorrento, coordinati dal comandante della compagnia di Sorrento Ivan Iannucci. Nemmeno il loro arrivo, però, è servito a tranquillizzare l'uomo, che ha, invece, cominciato a inveire contro i militari e ad aizzare l'animale, sempre con l'intento di aggredire. Molte le persone che si sono allontanate, spaventate. L'episodio è, infatti, accaduto intorno alle 19 con negozi, bar aperti e cittadini in strada.I carabinieri hanno tratto in arresto l'uomo. È bastato, poi, poco tempo per consentire alla cittadina della costiera di riappropriarsi della sua solita tranquillità.

