Sabato 10 Marzo 2018, 09:59 - Ultimo aggiornamento: 10-03-2018 09:59

TORRE DEL GRECO - Incivili in azione al porto di Torre del Greco, da qualche tempo tornato a essere rione della movida: sugli scogli che offrono vista privilegiata sul golfo di Napoli c'è un tappeto di immondizia. E così la scogliera di corso Garibaldi - la via del mare tirata a lucido grazie al restyling comunitario di Piu Europa - è diventata una discarica open air: bottiglie di plastica, scatole, scarti alimentari, cartacce, insomma rifiuti di ogni genere.Per quest'area è in corso una petizione per chiedere di trasformare Largo Gabella del Pesce in una piazza sul mare: da un'iniziativa di Antonio Altiero della Pro Loco è infatti partita una raccolta firme sulla piattaforma Change.org per convertire la passeggiata di corso Garibaldi in una area relax in riva al mare."Torre del Greco è una grande città di mare: è inconcepibile per una città come la nostra non avere almeno una piazza a mare - l'incipit della petizione che ha già incassato 160 sottoscrizioni - Il desiderio popolare è che la zona possa essere utilizzata come una vera piazza a mare per l’intero anno e non solo per il periodo stagionale. Un'oasi dove finalmente i cittadini ed i turisti che vorranno venire nella nostra città potranno passeggiare liberamente e passare le loro ore libere, magari insieme ad amici, figli e per i più anziani, insieme ai nipotini".