Ercolano, gemelli accoltellati e operati. Le indagini: rapina o scontro tra bande

Lunedì 28 Maggio 2018, 08:30 - Ultimo aggiornamento: 28-05-2018 08:30

Ercolano. Una domenica perfetta. Una di quelle già estive. Sole, folla ed euforia. Spiagge affollate da Napoli a Sorrento e oltre, autostrade trafficate, piscine «assaltate». Una domenica perfetta fino alle 18. Poi l'allarme: due gemelli minorenni di Barra accoltellati a Ercolano. Uno alla gamba in maniera grave, l'altro alla schiena. I fratelli gemelli sono stati operati, sono adesso ricoverati all'ospedale Maresca di Torre del Greco; giudicati fuori pericolo.Uno dei due è già stato sentito dai carabinieri. Sarà stato lo choc, il dolore delle ferite, la paura delle conseguenze, ma fino alla tarda serata di ieri il ragazzino ha detto di non sapere perché è stato aggredito né da chi. Un mistero a cui non sa dare un nome né un movente.L'Sos è scattato nel viale che conduce alla piscina Puanta Quattro Venti, fra Torre del Greco ed Ercolano, a un passo da Portici, lungo la fascia costiera vesuviana a ridosso del Miglio D'Oro. Nel parcheggio custodito della struttura che chiude alle 17 e 30, decine di persone. I due ragazzi feriti si sono avvicinati a uno dei parcheggiatori e hanno chiesto aiuto. Avevano un motorino e c'era sangue. L'addetto alla sosta pensava fossero caduti, li ha accompagnati nell'infermeria. Ma qui è stato necessario chiamare i carabinieri e il 118 che ha trasportato il più grave dei due in ospedale; l'altro ci è arrivato a bordo del proprio motorino.