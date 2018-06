Venerdì 22 Giugno 2018, 12:26 - Ultimo aggiornamento: 22-06-2018 12:26

Pomigliano. Dieci dipendenti sono stati licenziati dalla Siram, azienda di manutenzioni dell'indotto aeronautico Leonardo. Cinque sono stati licenziati nella sede di Pomigliano e cinque in quella di Napoli. Intanto i lavoratori della sede di Pomigliano, in via ex Aeroporto, sono saliti sul tetto dello stabilimento. Hanno minacciato di lanciarsi se l'impresa non ririterà il provvedimento. « Sono stata licenziata non appena sono rientrata dalla maternità», racconta nel frattempo uno dei lavoratori estromessi, Tiziana Visone.