Frattamaggiore, ha un infarto a 100 anni: nonnina salvata

Una nonnina, G.L. di ben 100 anni e 4 mesi, con infarto miocardico in atto è stata salvata grazie al tempestivo intervento dell’equipe del reparto di cardiologia dell’ospedale San Giovanni Bosco di Frattamaggiore.

«La cosa importante - spiega il primario, Francesco Piemonte - è stata la precocità della diagnosi, la stabilizzazione clinica e il trasferimento nei tempi previsti dalle linee guida, presso l’hub di riferimento di Acerra (Villa dei Fiori, ndr), dove poi è stata eseguita l’angioplastica primaria con stent medicato (reparto di emodinamica diretto dal dottor Ciro De Simone). Nell’infarto la rapidità è un elemento essenziale ed il tempo è “muscolo”, cioè minore è il tempo intercorso tra la diagnosi e il trattamento riperfusivo e minore è il muscolo cardiaco che si danneggia. Ciò si verifica ancor più nei pazienti fragili». La vecchina è stata brillantemente trattata e stabilizzata dal dottor Raffaele Forte.

Intanto, sempre nel nosocomio frattese, il primario Piemonte, coadiuvato dal dottor Antonio Carraturo, ha effettuato un delicato intervento su un paziente, G.P. di 69 anni, affetto da severa obesità (peso circa 200 kg) e con postumi da Covid-19, arrivato al pronto soccorso con un blocco cardiaco completo ed una severa cardiopatia dilatativa. Pertanto gli è stato impiantato un pacemaker bicamerale con funzione anche di defibrillatore.

«Oltre alle difficoltà logistiche - sottolinea Piemonte - la maggiore contrarietà dell’intervento è stata quella di reperire un accesso venoso per l’introduzione dei due cateteri. Per questo abbiamo utilizzato una tecnica che fanno in pochi: un accesso percutaneo ecoguidato. Un plauso va anche tutti i miei collaboratori medici e paramedici per l’importante lavoro che quotidianamente svolgono nel reparto di cardiologia».