Giugliano. Colta da infarto , morta una 40enne in strada a. È quanto successo ieri sera poco dopo la mezzanotte a Lago Patria dove una donna di quarant'anni originaria di Sant'Antimo è deceduta in strada mentre saliva in auto. Sul posto sono giunti i carabinieri della Stazione di Lago Patria e i medici del 118 che hanno accertato le cause della morte. Il pubblico ministero di turno, tuttavia, ha dispsto l'esame autoptico per avere certezza sulle cause del decesso.