Infarto durante la prova da sforzo: muore a 51 anni nel centro diagnostico

Morire di crepacuore in tempi di Coronavirus. Morire in un centro cardiologico d'eccellenza e proprio mentre ci si sottopone alle diagnosi finalizzate all'individuazione di una possibile patologia. È successo nella tarda mattinata di ieri, a Pomigliano, nel centro Morra, in via Indipendenza, a due passi dalla centralissima piazza Primavera. Qui un uomo di 51 anni, Antonio Maione, residente nella vicina Sant'Anastasia, è deceduto mentre si sottoponeva a una prova da sforzo cardiaco. Sul posto sono subito giunti i soccorsi del 118, i carabinieri, la polizia municipale. Una situazione che ha immediatamente fatto spargere nella zona la voce fuorviante che una persona fosse morta nel centro medico a causa del maledetto morbo che sta appestando l'Italia. Ma gli stessi medici del Morra, comprensibilmente addolorati, hanno spiegato ai carabinieri che la morte di Maione è avvenuta per arresto cardiaco. «È stata una disgrazia, il cuore non ha retto riferiscono le forze dell'ordine - il paziente si stava sottoponendo a una prova da sforzo ed è venuto meno. Il direttore del centro ha fatto tutte le manovre possibili per rianimarlo con il defibrillatore».



Una disgrazia, dunque. Un evento naturale che si è consumato nel momento peggiore, quello del contagio nazionale e globale da Coronavirus. Non sarà aperta, a quanto si è appreso, alcuna indagine sull'accaduto, anche se alcuni dubbi sulle condizioni del cinquantenne deceduto, se cioè già avesse avuto problemi cardiaci seri prima si sottoporsi alla prova da sforzo e fosse quindi nelle condizioni di affrontarla, potrebbero essere presi in considerazione. Dal centro Morra, raggiunto ieri al telefono, non sono giunte spiegazioni, di nessun tipo. Nessun commento. Quel che si sa è che il paziente prima di sottoporsi alla prova aveva firmato la liberatoria che deresponsabilizza gli operatori da ogni inconveniente. Liberatoria che viene sottoscritta dappertutto in questi casi.



Antonio Maione era un marittimo. Aveva una compagna. Non aveva figli. Secondo quanto riferito da chi ha avuto modo di conoscere la sua storia «si era recato nel centro Morra per capire se avesse particolari problemi cardiaci, ma fino a quel momento non aveva avuto malori seri, infarti precedenti o avvisaglie serie che facessero temere quello che poi è successo». In ogni caso sono rari i decessi durante le prove da sforzo nei centri cardiologici. Intanto, nonostante l'estraneità al contagio, la famiglia Maione dovrà sottostare alla dittatura del virus: non ci sarà funerale a causa del divieto imposto dalle recenti disposizioni. Una regola che sembra impietosa ma che che sta salvando molte vite. Proprio a Pomigliano è morta di Coronavirus una donna di 80 anni che aveva partecipato al funerale di un parente in provincia di Salerno. Si è scoperto che alcuni partecipanti alle esequie erano risultati positivi al tampone.