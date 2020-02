LEGGI ANCHE

E' morto, stroncato con ogni probabilità da un infarto, a pochi metri dal suo esercizio commerciale. Il dramma si è consumato nel centro di Marano, tra il corso Umberto e via Annunziata. A perdere la vita uno storico fioraio della città, Pasquale Tortora, titolare di un negozio in via Annunziata. L'uomo si è accasciato improvvisamente al suolo, sotto gli sguardi di decine di passanti. I mezzi di soccorso, allertati dai residenti della zona, sono giunti dopo alcuni minuti. Inutili, tuttavia, si sono rilevati i tentativi di rianimare l'uomo, che è spirato poco dopo.