Napoli: infermiera picchiata dall'ex marito, paura nell'ospedale Pellegrini

Martedì 17 Settembre 2019, 13:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pugni in faccia e alla schiena contro un' infermiera dell'ambulatorio al Vecchio Pellegrini.L' ospedale della Pignasecca è stato bersagliato da aggressioni ed episodi di violenza contro i sanitari, l'ultimo avvenuto venerdì scorso ma questa volta a scatenare il raid non sono stati minuti di attesa per una visita.L'infermiera, una 52enne napoletana, è stata presa di mira da un uomo che conosceva e con il quale aveva un legame che chiamandola per nome e insultando, l'ha picchiata colpendo il volto e la schiena.Secondo quanto riferito dai sanitari suoi colleghi si tratterebbe dell'ex marito della donna gia sottoposto al divieto di avvicinarsi. La 52enne ha riportato un trauma all'occhio per un pugno e traumi di vario tipo alla schiena L'uomo è stato bloccato dalle guardie giurate mentre si allontanava dall'ospedale e assicurato alle forze dell ordine