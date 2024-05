«Quando si parla di professioni per cui c'è carenza di personale, non si parla mai degli infermieri, e questo mi addolora perché in Campania ne mancano circa 11mila, in un momento in cui abbiamo la necessità di far partire l'assistenza territoriale per decongestionare i pronto soccorso: questa è una vera emergenza, e non può essere affrontata con soluzioni tampone». A parlare è Teresa Rea, presidente dell'Ordine delle professioni infermieristiche di Napoli, intervistata in una diretta della web tv de Il Mattino dal capocronista, Gerardo Ausiello.

APPROFONDIMENTI Giornata degli infermieri, il Nursind: «Migliorare le condizioni di lavoro all'Asl e al Moscati» Pronto soccorso, tra medici e infermieri manca metà del personale Occupazione, la carica di over 50, autonomi e donne. Restano i disagi al Centro e al Mezzogiorno

Presidente, oggi sarete in piazza Carità per la Giornata internazionale dell'infermiere con lo slogan "Nutriamo la salute". Perché questo titolo?

«La Giornata celebra il valore della nostra professione nell'ambito del sistema salute. Abbiamo scelto questo slogan perché quest'anno la celebriamo nel giorno della Festa della mamma e volevamo associare l'immagine della mamma che nutre il bambino con quella dell'infermiere, che nutre la salute dei cittadini. Nello stesso tempo, però, anche gli infermieri devono essere nutriti e valorizzati. Oggi viviamo un cambio di paradigma in cui il cittadino è sempre più al centro del sistema salute e deve essere preso in carico e curato attraverso diversi setting assistenziali: non più solo l'ospedale ma anche il domicilio, la casa. Quindi, diventa cruciale la figura dell'infermiere».

Che diventa, sempre più, un punto di riferimento?

«Sì, perché, in qualche modo, gli infermieri sono quelli più vicini al cittadino che necessita di cure, accanto a chi si trova in condizione di fragilità, dalla nascita fino all'ultimo istante. Anche quando dal punto di vista terapeutico non c'è più niente da fare, gli infermieri danno il loro sostegno perché, anche far morire una persona con dignità, alleviarne le sofferenze, significa garantire assistenza. Questo lavoro va riconosciuto e valorizzato: purtroppo, il sistema salute, nel corso degli anni, è stato sempre più definanziato, mentre ha bisogno di essere nutrito. Senza personale non si può garantire la salute, invece per anni non ci sono state assunzioni. Se in Campania mancano 11mila infermieri, come pensiamo di far arrivare l'assistenza a domicilio ai cittadini fragili, anziani e poveri? Servono risorse, anche per trattenere nella nostra regione tanti giovani che scelgono ancora questa professione, ma non vedono un futuro».

Quanto conta la formazione?

«Tantissimo: è ingiusto considerare i nostri corsi di laurea inferiori ad altri, perché infermieri preparati garantiscono domani delle cure sicure. Inoltre, è sbagliato considerare tutti allo stesso modo: gli infermieri non sono più quelli di 30 anni fa, sono giovani formati, hanno una laurea magistrale, hanno acquisito competenze sul campo ma anche dal punto di vista dei titoli accademici, che devono essere spesi. La Giornata di oggi serve a sensibilizzare i cittadini e le istituzioni sulla necessità di valorizzare questi professionisti».

Che spesso subiscono aggressioni, soprattutto nei pronto soccorso. Al Cardarelli si sta sperimentando un nuovo sistema di accoglienza: di cosa si tratta?

«Di uno spazio in cui un infermiere può dare informazioni ai pazienti e alle loro famiglie per cercare di disinnescare episodi di violenza che possono essere causati delle tensioni dovute a pronto soccorso troppo affollati, con parenti spesso in attesa per ore».

L'apertura di drappelli di polizia attuata dal prefetto Di Bari in alcuni ospedali di Napoli e provincia ha dato risultati in termini di deterrenza?

«Ha aiutato un po', ma non basta. Per lavorare in sicurezza, infermieri, medici e operatori sosciosanitari hanno bisogno di un'organizzazione e di numeri adeguati. Ai pronto soccorso arrivano troppi pazienti che non dovrebbero essere curati in ospedale ma da medici e infermieri che facciano da filtro sul territorio, affinché nei pronto soccorso arrivi solo chi è in condizioni di criticità vitale. Per fare questo, però, servono risorse».