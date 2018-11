​Infermieri Cardarelli, il concorso era truccato: tre denunciati. Soldi in cambio di aiuti ai test

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 8 Novembre 2018, 09:31 - Ultimo aggiornamento: 08-11-2018 10:50

Ne hanno scoperti in tre, sono stati identificati e denunciati. Sono i primi nomi di un’inchiesta che riguarda un metodo, un sistema, una presunta trama illecita fondata su un bisogno primario: un posto di lavoro, un’assunzione a tempo indeterminato nei ranghi della pubblica amministrazione in Campania. Soldi in cambio dei suggerimenti giusti nell’ambito del test della vita, la prova che si è tenuta la scorsa settimana per portare a casa la qualifica di infermiere, suggerimenti dettati tramite una microtelecamera e un auricolare. Roba da aspiranti detective, un kit forse decisivo anche nella storia degli infermieri. Inchiesta dei carabinieri del Nas, ci sono tre denunciati.Tre persone che finiscono al centro di un’informativa di polizia giudiziaria, i cui contenuti sono stati trasmessi sia al Ministero della Sanità, sia all’autorità giudiziaria, in attesa di sviluppi investigativi.