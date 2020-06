Parte domani 10 giugno la prima piattaforma digitale di comunicazione dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Napoli. La pandemia da Covid-19 ha evidenziato l'importanza di una comunicazione in tempo reale tra professionisti. Con questa applicazione tecnologica si punta infatti ad accorciare le distanze tra infermieri e ordine professionale e nel contempo facilitare l'iscritto nell'accedere a tutti i servizi e le informazioni che l'Ordine degli infermieri di Napoli garantisce e mette a disposizione. Il tutto a portata di smartphone. Si tratta infatti di un'App mobile sviluppata da un infermiere napoletano destinata in maniera gratuita a tutti gli iscritti all'Opi Napoli.



«Attraverso l'App, i nostri iscritti restano costantemente aggiornati su tutte le attività e i servizi messi in campo dall'Ordine», commenta soddisfatto Ciro Carbone, presidente Opi Napoli. «Vale a dire», precisa Carbone, «avere la possibilità di essere costantemente informati su tutte le tematiche inerenti la professione, su eventi formativi, corsi ECM, ricerca, informazione. Basterà selezionare le aree di maggiore interesse: area chirurgica, area critica, area pediatrica e via dicendo, per mantenersi informati e ricevere news inerenti le scelte selezionate. Il tutto con un semplice click». L'App permette infatti di scaricare e compilare online tutta la modulistica utile ed essere sempre aggiornati sui propri crediti ECM.



«Questo importante processo di digitalizzazione permette inoltre all'iscritto di avere il proprio tesserino di iscrizione all'Ordine sempre a portata di smartphone» , aggiunge Gaetano Artiola, consigliere dell'Ordine e ideatore dell'applicazione. «Questa rivoluzione digitale - aggiunge - riguarda anche il settore della ricerca infermieristica. Attraverso l'app l’infermiere potrà partecipare alla compilazione di questionari di ricerca creati da altri professionisti utenti, favorendo ed implementando per questa via la ricerca e l'approfondimento professionale». Senza contare che attraverso l'App sarà possibile scaricare articoli di ricerca della rivista scientifica Napolisana, ricevendo, quando in collaborazione con Cogeaps, 1 credito ECM per articolo scientifico scaricato.



Grazie a questa innovazione gli iscritti potranno accedere anche alle molteplici convenzioni, sconti e facilitazioni messe in essere dall'Ordine, sia di stretto interesse professionale (corsi ECM e formazione) sia culturali (musei, teatri, cinema, visite guidate) che di svago (ristoranti ,hotel, centri benessere, palestra e altro).

