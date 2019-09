CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 4 Settembre 2019, 08:55 - Ultimo aggiornamento: 04-09-2019 09:43

Una sala operatoria bloccata lunedì scorso all'Ospedale del Mare perché mancano gli infermieri, tre in malattia e altri che chiedono l'ausilio del ferrista per operare a cui si è aggiunta anche la rinuncia a prestare servizio attraverso ore di straordinario. Il consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli, avanza il sospetto che si tratti dei camici bianchi finiti due anni fa nel mirino della magistratura nell'ambito dell'inchiesta sui furbetti del cartellino del Loreto Mare. Borrelli, in base a tali premesse, presenta un'interrogazione al presidente della giunta regionale, per sapere se corrisponde al vero la circostanza che «tra i dipendenti in malattia e tra quelli che si sono resi indisponibili all'ospedale del mare nella seduta operatoria del 2 settembre, sarebbero per la maggior parte individuabili quelli che furono rinviati a giudizio nell'ambito dell'inchiesta sui furbetti del cartellino del Loreto mare». Inchiesta, ricorda Borrelli, che scattò a seguito di un blitz della Guardia di finanza del febbraio del 2017.