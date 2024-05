È nel periodo estivo che il nodo delle carenze di personale – strutturale nelle corsie di Asl e ospedali negli oltre mille ospedali distribuiti lungo lo Stivale e nelle decine di migliaia di unità ambulatoriali e distrettuali delle Asl - viene al pettine. L’emergenza è attesa soprattutto per gli infermieri mentre per i medici la sofferenza si concentra nei pronto soccorso dove il corto circuito è dietro l'angolo.

Gli infermieri mancano ovunque, a macchia di leopardo nelle varie regioni e non sono sostituibili nelle mansioni assistenziali al fianco dei dottori specialisti in sala operatoria, nelle unità di rianimazione, nei centri trasfusionali, nelle attività di supporto nelle radiologie, nelle degenze come sulle autoambulanze del 118. Lo stesso discorso vale per i tecnici: percussionisti, tecnici di laboratorio e di radiologia indispensabili per far funzionare i servizi diagnostici su cui si reggono le prime linee.

Alla fuga di infermieri dai corsi di laurea c’è chi risponde, come al Sud, reclutandoli per mobilità da altre regioni o anche, come al Nord, dall’estero, nei paesi in via di sviluppo. Anche il ministero della Salute è corso ai ripari stipulando accordi con l’India per facilitare l’impiego dei camici bianchi nel nostro Paese. Quel che è certo è che la coperta è corta: in Italia si stima che manchino all’appello 70mila infermieri su 460mila in servizio. Defezioni che arriveranno a superare quota 100mila nell’arco di pochi anni. Una forbice allargata dalle diserzioni sempre più frequenti dei posti messi a bando dagli Atenei e dalle scuole universitarie anche private e alimentata dai progressivi pensionamenti, dimissioni, trasferimenti anche all’estero dove i giovani sono attratti da prospettive di guadagno superiori di quelle disponibili per infermieri e tecnici impiegati in Italia.

Il dato fornito dall’Ordine nazionale delle professioni infermieristiche (Opi) parla chiaro: negli ultimi 10 anni si sono formati in Italia poco più di 12mila infermieri rispetto a un fabbisogno più alto per alcune migliaia. Una bomba a orologeria pronta ad esplodere nel periodo estivo, secondo le stime del sindacato degli infermieri Nursing Up, soprattutto in Campania e in Lombardia. La prima regione per le fughe verso l’estero e in Campania per la strutturale sofferenza dei pronto soccorso. «In media in queste due regioni – osserva il sindacato – si osservano 12-13 pazienti assistiti per ogni infermiere, quasi il doppio dello standard massimo». Si rischia dunque il taglio del 10% dei posti letto a causa dei deficit di organico, la chiusura di alcuni reparti e aree di emergenza-urgenza in tilt a fronte del 30% in più di afflusso previsto in estate in nelle prime linee dove accorrono anziani e pazienti fragili.

Sotto la lente della ricerca sono finiti i grandi ospedali dell’area metropolitana di Napoli come l’Ospedale del mare e il Cardarelli, dotati di grandi Dipartimenti di emergenza in cui si registrano afflussi record durante tutto l’anno. «Siamo un baluardo dell’assistenza pubblica in Italia e come tali dovremmo essere tutelati – avverte Teresa Rea, presidente dell’Ordine degli infermieri (Opi) di Napoli – e questo vale a maggior ragione in Campania, regione tra le prime per emigrazione sanitaria, per la insufficienza e sperequazione nella assegnazione del fondo nazionale, per le mancate assunzioni, per carenza di posti letto e di strutture territoriali».

Proprio l’Opi di Napoli pone l’accento su due aspetti: «La carenza di personale soprattutto al Sud e l’impegno quotidianamente profuso dalla professione per sviluppare un Sistema salute a misura di cittadino». Dei 70mila infermieri che mancano in Italia oltre diecimila servono alla Campania. Un nodo incancrenitosi con i tagli al turn-over e il freno alle nuove assunzioni a causa dei tetti di spesa imposti dal Piano di rientro del deficit che ancora perdura, nonostante la Regione sia in pareggio di bilancio, sui conti della Sanità, dal 2013. Il paletto da non superare è sempre la dotazione del 2004 meno l’1,4%. In cifre mancano dunque all’appello, rispetto agli standard, da 10 a 13 mila camici bianchi nelle corsie campane di cui circa 2 mila medici e il resto (l’80%), tra infermieri, tecnici sanitari e altre figure della dirigenza sanitaria. Per il 2003 in totale si possono assumere fino a 2 mila camici bianchi ma coprono poco oltre il confine del turn-over dei pensionamenti.