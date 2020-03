Coronavirus a Napoli, ecco gli infermieri esclusi dal concorso: «Siamo in 600 pronti a lavorare in corsia»

Manco il personale sanitario per un'emergenza che sta mettendo in ginocchio il Paese. Se per i medici un via libera è venuto dal governo, con una task force di 300 camici bianchi da inviare subito nelle zone d'Italia più in sofferenza per l'emergenza Covid-19, meno chiara è la situazione per infermieri, soprattutto quelli in prima linea. «La Croce Rossa di Napoli cerca infermieri per le attività 118 e dialisi e volontari temporanei» è infatti il grido d'allarme di Paolo Monorchio, presidente del Comitato Croce Rossa Napoli che invita gli infermieri a dare una mano e diventare subito operativi, perché servono competenze anche per la quotidianità. La soluzione a questa carenza di personale (già ben nota prima ancora che scattasse l'emergenza da coronavirus) viene dagli infermieri stessi, anzi «gli infermieri esclusi» come si firmano in un appello che lanciano alle istituzioni e in particolare alla Regione Campania. Si tratta dei partecipanti alla prova scritta del concorso del Cardarelli del maggio scorso, quando tra corsi e ricorsi è dovuto intervenire anche il Tar che ha riammesso cento candidati, ma che ha lasciato fuori altri 600 per uno sbarramento. Oggi questi professionisti, tutti con anni di lavoro precario alle spalle o in altre regioni e nel privato, chiedono lo sblocco dello sbarramento così da rientrare in graduatorie e mettersi subito al lavoro per aiutare ospedali e 118 che necessitano di loro.



. Non abbiamo superato la prova pratica perché essa prevedeva una scrematura, non una inidoneità. Cosa aspettano a sbloccare lo sbarramento, creare una graduatoria da cui le aziende sanitarie napoletane e regionali possano attingere e colmare posti vacanti in corsia, e permetterci di dare il nostro contributo al Paese?», spiega, portavoce del gruppo. Il gruppo di 600 infermieri esclusi ha lanciato anche una petizione su Change.org dove ha pubblicato un messaggio per il presidente Vincenzo De Luca. Nel documento ricordano la vicenda del concorso per 20 infermieri bandito dall'ospedale Cardarelli del maggio scorso da cui sono stati esclusi 700 infermieri (mentre alle preselezioni erano 13mila). «Tutti o quasi hanno fatto ricorso, sia collettivi che individuali: chi perché riteneva la prova incompatibile, chi per i tempi concessi, chi riteneva ci fossero stati brogli e chi riteneva le domande forvianti». Qualche giorno dopo l'ospedale Cardarelli ammette l'errore di alcune delle domande e riammetteva in graduatoria quasi un centinaio di persone, mentre gli altri sono in attesa di una sentenza definitiva.

«Siamo pronti a scendere in campo per dare il nostro contributo» spiega Trematerra. «Siamo tutti professionisti già formati e qualificati, esclusi da un concorso che prevedeva una scrematura. Oggi l'emergenza Sanitaria potrebbe permettere a noi esclusi di metterci in gareggiata e di contribuire in maniera dignitosa e attiva all'emergenza» conclude Trematerra.



© RIPRODUZIONE RISERVATA

E intanto, la Croce Rossa di Napoli cerca infermieri per le attività 118 e dialisi e volontari temporanei, come spiega Monorchio, presidente del Comitato Croce Rossa Napoli che chiede agli infermieri «di chiamare il numero 0812286811 per entrare direttamente in contatto con il Comitato di Napoli così da avere le istruzioni per diventare subito operativi». Il presidente Monorchio chiede anche a giovani di proporsi come volontari temporanei. «È un'occasione per dare una grossa mano a chi è in difficoltà: i volontari temporanei infatti si occupano soprattutto di fare la spesa e di portare farmaci a domicilio agli anziani soli e a tutte le persone fragili a cui è assolutamente sconsigliato muoversi anche per andare a fare solo la spesa». Sul sito volontari.cri.it tute le indicazioni.