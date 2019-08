Carceri, inferno Poggioreale tra maltrattamenti e degrado: due esposti in Procura

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Mercoledì 21 Agosto 2019, 22:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È il carcere più sovraffollato d’Italia e d’Europa. Ormai obsoleto, inadeguato (sebbene in alcune parti sia stato recentemente ristrutturato) l’istituto di Poggioreale diventa ogni giorno che passa sempre più un caso nazionale. Un dato su tutti fa capire lo stato di emergenza assoluta nel quale devono convivere detenuti e personale amministrativo e in divisa: ad oggi nella struttura sono sistemati ben 750 reclusi «condannati definitivi»; eppure Poggioreale è destinato ad accogliere soltanto detenuti in attesa di giudizio.